Corriere dello Sport: “Oggi è il giorno di Gudmundsson, trattativa slegata a Nico Gonzalez”

La Fiorentina deve limare solo qualche dettaglio con il Genoa

Oggi è il giorno di Albert Gudmundsson. Grande ottimismo da entrambi le parti, con la Fiorentina che si appresta a chiudere l'affare con il Genoa. La prima offerta c'è: prestito a 5 milioni più 20 milioni per l'obbligo di riscatto.

Adesso c'è da capire se il club rossoblù accetterà o se ci sarà da limare qualche dettaglio, ma non sembrano esserci nessun dubbio sulla buona uscita della trattativa. E il tutto non sarebbe legato alla cessione di Nico Gonzalez. Lo scrive il Corriere dello Sport.