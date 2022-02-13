Mariani grazia Sczczesny in Atalanta-Juve, per lo stesso fallo Dragowski fu espulso contro la Roma

La mancata espulsione di Szczesny ha fatto infuriare l'Atalanta e non a torto visti i precedenti che hanno riguardato anche la Fiorentina

A cura di Lorenzo Bigiotti 13 febbraio 2022 21:47

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