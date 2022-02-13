Mariani grazia Sczczesny in Atalanta-Juve, per lo stesso fallo Dragowski fu espulso contro la Roma
La mancata espulsione di Szczesny ha fatto infuriare l'Atalanta e non a torto visti i precedenti che hanno riguardato anche la Fiorentina
Atalanta e Juventus sono in campo per la 25esima giornata del campionato di Serie A, si tratta di una sfida importantissima per le zone alte della classifica e sono ferme sullo 0-0 a fine primo tempo. Al 31′ c'è un episodio che ha scatenato tante proteste dell’Atalanta: uscita fuori dall’area di Szczesny che con il petto impatta con Teun Koopmeiners. Il polacco prova a disinteressarsi, ma colpisce l’avversario. L’arbitro non prende alcun provvedimento, nemmeno l’ammonizione nonostante si trattasse di occasione da rete.
Ricordiamo che il portiere della Fiorentina Dragowski è stato espulso a Roma contro i giallorossi nella prima giornata di questo campionato per un fallo praticamente identico. Segno che purtroppo non c'è uniformità di giudizio in diverse situazioni.
ITALIANO SI COMPORTA DIFFERENTEMENTE DA VLAHOVIC
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