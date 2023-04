Szczesny umilia Montolivo e co: “Spero di guadagnare per non finire a lavorare in TV come voi”

Ai microfoni di DAZN, Szczesny si è anche reso protagonista di un siparietto con chi gli faceva le domande da studio, che se da un lato ha certificato la sincerità disarmante dello juventino, dall’altro ha provocato un momento di vero imbarazzo, perché il polacco ha di fatto mortificato i suoi ex colleghi presenti.

È stato quando è stato chiesto a Szczesny se in futuro si vede come opinionista dopo aver smesso di giocare, magari proprio in quel salotto di DAZN assieme a Montolivo, Parolo, Matri e Behrami che in quel momento erano lì: “Con tutto il rispetto, non proprio – ha risposto ‘Tek’ – Il mio miglior amico nel calcio mi ha detto una volta che il suo obiettivo nel calcio è guadagnare abbastanza soldi per non dover poi lavorare in TV. Io condivido un po’ quello… con tutto il rispetto per voi, eh”. È apparso chiaro che in studio non si aspettavano una risposta così schietta di Szczesny: ai presenti non è rimasto che abbozzare tra una risata e l’altra, nell’imbarazzo generale.

