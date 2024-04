La parata di Szczesny su Nico colpisce anche il Daily Mail: “Se la Juve andrà in Champions sarà grazie a lui”

Se la Juventus riuscirà a consolidare il terzo posto in Serie A, il merito sarà soprattutto di Wojciech Szczesny. La parata del polacco sul tiro insidioso di Nico Gonzalez vale da sola un campionato e dimostra come la Juventus debba ancora una volta ringraziare il suo portiere. Il numero 1 bianconero è finito spesso al centro della critica, ma il suo volo nell’angolino alto ha di fatto suggellato la vittoria per 1-0 della squadra di Allegri. I migliori portieri sono quelli decisivi, anche se fanno una sola parata in 90 minuti, e “Tek” Szczesny è riuscito a far gioire i tifosi accorsi allo Stadium dopo aver passato gran parte della partita senza fare una parata. Il secondo intervento su Maxime Lopez all’84’ è stato altrettanto prodigioso e ha acceso un campanello d’allarme nei meccanismi di una difesa che soffre troppo nei minuti finali delle partite. Sessantadue punti in 31 partite sono pochi per una squadra come la Juventus e almeno 10 punti sono arrivati dagli interventi miracolosi dell’ex scoperta di Arsene Wenger all’Arsenal: una conferma dei problemi cronici di una squadra che segna troppo poco e si rifugia in massa dentro l’area di rigore”. Lo scrive il Daily Mail

AMMENDA PER GIANLUCA MANCINI