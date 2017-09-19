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Il probabile undici della Juventus: Buffon lascia spazio a Szczesny, il grande ex Bernardeschi dovrebbe partire titolare

Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, ha annunciato di fatto quello che potrebbe essere l'undici di partenza della sua Juventus contro la Fiorentina. Il li...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2017 14:24
Il probabile undici della Juventus: Buffon lascia spazio a Szczesny, il grande ex Bernardeschi dovrebbe partire titolare - La firma di Bernardeschi con la Juventus
La firma di Bernardeschi con la Juventus
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Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, ha annunciato di fatto quello che potrebbe essere l'undici di partenza della sua Juventus contro la Fiorentina. Il livornese schiererà il solito 4-2-3-1 classico: a difendere i pali non ci sarà il solito Buffon, verrà dato spazio a Szczesny a causa dei tanti impegni ravvicinati. La linea a quattro di difesa sarà composta da Barzagli e Benatia centralmente, e Lichtsteiner ed Asamoah sugli esterni. Pjanic e Matuidi agiranno sulla linea mediana, mentre Mandzukic, Dybala e probabilmente il grande ex Bernardeschi imperverseranno sulla trequarti. A fare da riferimento offensivo ci sarà probabilmente il Pipita Higuain, anche se Allegri potrebbe decidere di tenerlo a riposo almeno inizialmente...

Juventus: (4-2-3-1)

Szczesny, Lichtsteiner, Barzagli, Benatia, Asamoah, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Dybala, Mandzukic, Higuain.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Höwedes, Alex Sandro, Sturaro, Cuadrado, Bentancur, Douglas Costa.

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