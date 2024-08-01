Corriere dello Sport: “Terracciano bocciato, Szczesny e De Gea restano le pazze idee ostacolo ingaggio” 

Fiorentina a caccia di un nuovo titolare

Pietro Terracciano non riscontra i favori dell'allenatore Raffaele Palladino, ormai è chiaro. Quindi la società si guarda intorno alla ricerca di un nuovo titolare in grado di fornire maggiori garanzie tecniche: il nome più gettonato è Juan Musso dell'Atalanta, specie perché in uscita dai nerazzurri.

Poi ci sono le “pazze” idee Wojciech Szczesny e David De Gea, che però risultano impraticabili per via degli ultimi ingaggi onerosi percepiti alla Juventus e al Manchester United: rispettivamente 6,5 milioni e 13 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.