Labaro Viola

Corriere dello Sport: “Terracciano bocciato, Szczesny e De Gea restano le pazze idee ostacolo ingaggio” 

Fiorentina a caccia di un nuovo titolare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2024 09:57
Corriere dello Sport: “Terracciano bocciato, Szczesny e De Gea restano le pazze idee ostacolo ingaggio”  - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Szczesny
Terracciano
De Gea
Condividi

Pietro Terracciano non riscontra i favori dell'allenatore Raffaele Palladino, ormai è chiaro. Quindi la società si guarda intorno alla ricerca di un nuovo titolare in grado di fornire maggiori garanzie tecniche: il nome più gettonato è Juan Musso dell'Atalanta, specie perché in uscita dai nerazzurri. 

Poi ci sono le “pazze” idee Wojciech Szczesny e David De Gea, che però risultano impraticabili per via degli ultimi ingaggi onerosi percepiti alla Juventus e al Manchester United: rispettivamente 6,5 milioni e 13 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok