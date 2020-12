Form. ufficiale Juventus: Chiesa titolare per la prima da ex, in attacco la coppia Cr7-Morata

La Juventus ha diramato la formazione ufficiale in vista della sfida di stasera contro la Fiorentina. Pirlo ha scelto un 4-4-2: sarà la prima partita da ex per Federico Chiesa, partirà titolare negli undici bianconeri, in attacco il solito Cristiano Ronaldo in coppia con Morata.

L’undici titolare:

Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo.

