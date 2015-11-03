Notizie Morata Fiorentina

Mina sul duello con Morata: "Vado sempre forte su tutti i palloni, non mi frega un ca**o di chi c'è"
08 novembre 2025 22:35
Nervi tesi tra Morata e Mina: Lo spagnolo chiede il cambio dopo gli insulti del colombiano per tutta la gara
08 novembre 2025 17:29
Morata: “Notizie false, a Fagioli solo consigli sulla carriera. Mai saputo della sua situazione”
14 aprile 2025 20:45
Morata: "Ho sofferto di depressione e attacchi di panico. E' stato difficile uscirne"
10 ottobre 2024 20:11
Nazione svela l'idea di Palladino: "Bove in marcatura stretta su Morata per limitarlo nei movimenti"
06 ottobre 2024 08:59
Corriere Fiorentino: “Kean sfida Morata, che duello! Avverrà proprio sotto gli occhi di Mutu”
06 ottobre 2024 08:40
Morata prende casa a Corbetta, ma il sindaco interista lo rivela sui social e lo costringe a trasferirsi
03 ottobre 2024 14:07
Monti consiglia: "Vorrei Morata alla Fiorentina. Un giocatore così Firenze se lo merita"
11 giugno 2024 18:48
Carnasciali: "Parisi sarebbe acquisto importante. In attacco serve giocatore come Morata"
10 luglio 2023 18:36
Morata gioca alla play e punge Allegri: "Statistica fantastica: zero tiri in porta. Allegri fiero di noi"
23 maggio 2022 20:23
Morata al Barca è fatta, Icardi vicino alla Juventus. Sfuma l'affare Vlahovic per i bianconeri?
03 gennaio 2022 13:19
Venezia fa gioire Firenze, la Juventus pareggia in laguna, la Fiorentina è quinta in classifica da sola
11 dicembre 2021 19:55
Dalla Spagna, la Juventus non riscatta e scarica Morata per prendere Vlahovic dalla Fiorentina
15 ottobre 2021 16:47
Juventus penultima in classifica, con il Milan è 1-1. Fiorentina a +7 sui bianconeri in classifica
19 settembre 2021 23:08
Castrovilli: "Non arrabbiato per il cambio ma per il risultato. Dobbiamo giocare sempre con grinta"
25 aprile 2021 17:51
Morata: "Non mi piace tornare a casa con un pareggio"
25 aprile 2021 17:39
Form. ufficiale Juventus: Chiesa titolare per la prima da ex, in attacco la coppia Cr7-Morata
22 dicembre 2020 20:06
Chiesa: "Il mio gol? Quando giochi con Morata e Cristiano Ronaldo è tutto più facile..."
03 dicembre 2020 15:17
Fantacalcio, rebus Fiorentina, Gasperini rivoluziona l'Atalanta. Torna Immobile dal 1'. È l'ora di Petagna?
21 novembre 2020 11:38
La Juventus prende Morata, domani l'arrivo a Torino. Dzeko bloccato a Roma e Milik a Napoli
21 settembre 2020 17:50
Simeone: "Morata come Inzaghi, sempre sul fuorigioco. Ma Pippo giocava nella Juventus e senza Var"
18 gennaio 2020 14:52
Ex viola, Kalinic ai saluti con l'Atletico Madrid. Il croato ai dettagli col Monaco. La formula..
18 gennaio 2019 23:09
Milan-Higuain, sarà già divorzio a gennaio. Il clamoroso scambio è già pronto
24 dicembre 2018 19:47
VIDEO, Morata segna e esulta nel ricordo di Astori, il bel gesto del giocatore del Chelsea
21 marzo 2018 19:57
Morata al Chelsea, niente Aubameyang, Belotti troppo caro: il Milan vuole Kalinic entro lunedì
20 luglio 2017 11:57
Criscitiello: "Morata e Bernardeschi? Hanno in comune una persona, avvisiamo gli avvocati"
12 giugno 2017 16:52
Il Milan vuole Morata e Belotti per l'attacco, ma se saltano l'obiettivo sarà Nikola Kalinic
05 giugno 2017 12:08
Morata: "Chiellini squalificato? Non cambia molto, c'è Astori che è molto bravo e forte fisicamente"
05 ottobre 2016 12:50
Morata: "Chiellini espulso salta la Spagna? Saranno molto contente le mie caviglie..."
07 settembre 2016 12:58
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