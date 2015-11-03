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Notizie Morata Fiorentina

Mina sul duello con Morata: "Vado sempre forte su tutti i palloni, non mi frega un ca**o di chi c'è"

08 novembre 2025 22:35

Nervi tesi tra Morata e Mina: Lo spagnolo chiede il cambio dopo gli insulti del colombiano per tutta la gara

08 novembre 2025 17:29

Morata: “Notizie false, a Fagioli solo consigli sulla carriera. Mai saputo della sua situazione”

14 aprile 2025 20:45

Morata: "Ho sofferto di depressione e attacchi di panico. E' stato difficile uscirne"

10 ottobre 2024 20:11

Nazione svela l'idea di Palladino: "Bove in marcatura stretta su Morata per limitarlo nei movimenti"

06 ottobre 2024 08:59

Corriere Fiorentino: “Kean sfida Morata, che duello! Avverrà proprio sotto gli occhi di Mutu”

06 ottobre 2024 08:40

Morata prende casa a Corbetta, ma il sindaco interista lo rivela sui social e lo costringe a trasferirsi

03 ottobre 2024 14:07

Monti consiglia: "Vorrei Morata alla Fiorentina. Un giocatore così Firenze se lo merita"

11 giugno 2024 18:48

Carnasciali: "Parisi sarebbe acquisto importante. In attacco serve giocatore come Morata"

10 luglio 2023 18:36

Morata gioca alla play e punge Allegri: "Statistica fantastica: zero tiri in porta. Allegri fiero di noi"

23 maggio 2022 20:23

Morata al Barca è fatta, Icardi vicino alla Juventus. Sfuma l'affare Vlahovic per i bianconeri?

03 gennaio 2022 13:19

Venezia fa gioire Firenze, la Juventus pareggia in laguna, la Fiorentina è quinta in classifica da sola

11 dicembre 2021 19:55

Dalla Spagna, la Juventus non riscatta e scarica Morata per prendere Vlahovic dalla Fiorentina

15 ottobre 2021 16:47

Juventus penultima in classifica, con il Milan è 1-1. Fiorentina a +7 sui bianconeri in classifica

19 settembre 2021 23:08

Castrovilli: "Non arrabbiato per il cambio ma per il risultato. Dobbiamo giocare sempre con grinta"

25 aprile 2021 17:51

Morata: "Non mi piace tornare a casa con un pareggio"

25 aprile 2021 17:39

Form. ufficiale Juventus: Chiesa titolare per la prima da ex, in attacco la coppia Cr7-Morata

22 dicembre 2020 20:06

Chiesa: "Il mio gol? Quando giochi con Morata e Cristiano Ronaldo è tutto più facile..."

03 dicembre 2020 15:17

Fantacalcio, rebus Fiorentina, Gasperini rivoluziona l'Atalanta. Torna Immobile dal 1'. È l'ora di Petagna?

21 novembre 2020 11:38

La Juventus prende Morata, domani l'arrivo a Torino. Dzeko bloccato a Roma e Milik a Napoli

21 settembre 2020 17:50

Simeone: "Morata come Inzaghi, sempre sul fuorigioco. Ma Pippo giocava nella Juventus e senza Var"

18 gennaio 2020 14:52

Ex viola, Kalinic ai saluti con l'Atletico Madrid. Il croato ai dettagli col Monaco. La formula..

18 gennaio 2019 23:09

Milan-Higuain, sarà già divorzio a gennaio. Il clamoroso scambio è già pronto

24 dicembre 2018 19:47

VIDEO, Morata segna e esulta nel ricordo di Astori, il bel gesto del giocatore del Chelsea

21 marzo 2018 19:57

Morata al Chelsea, niente Aubameyang, Belotti troppo caro: il Milan vuole Kalinic entro lunedì

20 luglio 2017 11:57

Criscitiello: "Morata e Bernardeschi? Hanno in comune una persona, avvisiamo gli avvocati"

12 giugno 2017 16:52

Il Milan vuole Morata e Belotti per l'attacco, ma se saltano l'obiettivo sarà Nikola Kalinic

05 giugno 2017 12:08

Morata: "Chiellini squalificato? Non cambia molto, c'è Astori che è molto bravo e forte fisicamente"

05 ottobre 2016 12:50

Morata: "Chiellini espulso salta la Spagna? Saranno molto contente le mie caviglie..."

07 settembre 2016 12:58

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