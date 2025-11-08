Mina sul duello con Morata: “Vado sempre forte su tutti i palloni, non mi frega un ca**o di chi c’è”

Il difensore del Cagliari ed ex Fiorentina Yerry Mina è stato protagonista di un acceso duello per tutti i novanta minuti contro Álvaro Morata nella sfida con il Como. Al termine della gara, il colombiano ha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN:

“Sono felice per la squadra perché tutti abbiamo fatto una grande gara, sono contento per Caprile MVP e per la sua convocazione in Nazionale.

Andiamo avanti compatti e fiduciosi, vogliosi di lavorare sempre meglio e preparare la prossima sfida. Il mio modo di giocare? Morata è un calciatore forte, io amo giocare dando tutto, mettendo dentro grande intensità, poi se c’è il fallo o se c’è il contatto fisico fa parte del gioco e chiedo scusa (ride, ndr). Io vado forte su tutti i palloni. Non me ne frega un ca**o se ci sono mia mamma, mia moglie o mia figlia. Vado sempre forte, questo lo sapete bene. È una partita nella partita che mi gioco con l’attaccante”.