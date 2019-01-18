Ex viola, Kalinic ai saluti con l'Atletico Madrid. Il croato ai dettagli col Monaco. La formula..
Inizia a muoversi il grande gioco a incastri che coinvolgerà l'Europa. Pare essere arrivata al capolinea l'esperienza spagnola per un ex viola.Il Monaco ha infatti trovato l'accordo con l'Atletico Mad...
Inizia a muoversi il grande gioco a incastri che coinvolgerà l'Europa. Pare essere arrivata al capolinea l'esperienza spagnola per un ex viola.Il Monaco ha infatti trovato l'accordo con l'Atletico Madrid per Nikola Kalinic, mancano solo i dettagli per concludere positivamente l'operazione. Il croato andrà in prestito con diritto di riscatto, lasciando quindi il Chelsea - con Batshuayi - momentaneamente bloccato a Londra. Morata andrà quindi ai Colchoneros, con Higuain che si muoverà in direzione Londra, lo aspetta Sarri.
Tuttomercatoweb.com