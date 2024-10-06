Corriere Fiorentino: “Kean sfida Morata, che duello! Avverrà proprio sotto gli occhi di Mutu”

Il duello tra centravanti è uno dei temi della gara

In attacco, Gudmundsson e Kean sono sicuri di partire titolari, mentre il principale dubbio è se avanzare Bove sulla linea dei trequartisti insieme a Colpani o inserire un altro centrocampista. Con Mandragora infortunato, Cataldi dovrebbe tornare titolare a centrocampo, affiancato da Adli, che ha ben impressionato contro i Saints segnando il suo primo gol in maglia viola.

L'allenatore conta su Adli per guidare le ripartenze e verticalizzare il gioco, oltre che sulla vena realizzativa di Kean. Sotto lo sguardo di Mutu, atteso in tribuna, Kean affronterà Alvaro Morata in un duello tra centravanti, uno dei temi principali della partita. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-lancia-lallarme-la-posizione-di-palladino-non-e-solida-commisso-vuole-la-svolta/271121/