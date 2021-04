Castrovilli: “Non arrabbiato per il cambio ma per il risultato. Dobbiamo giocare sempre con grinta”

Nel post partita di Fiorentina-Juventus 1-1, i giornalisti di Sky Sport hanno intervistato Gaetano Castrovilli, centrocampista gigliato. Queste le sue parole:

“La nostra discontinuità ci ha penalizzato quest’anno, ma adesso dobbiamo giocare uniti e con grinta come oggi. Non mi sono arrabbiato per la sostituzione, io rispetto i compagni che entrano dalla panchina. Mi sono arrabbiato per il risultato e il gol preso subito nel secondo tempo. Il ruolo di mezzala mi piace, mi sto trovando bene, mentre per quanto riguarda il tirare di più me lo ripetono tutti, allenatore e compagni come Ribery”.

Conclude Castrovilli: “Il gol di Morata? Secondo me era un tiro, è stato molto bravo lui”.

LEGGI ANCHE: COMMISSO: “RINGRAZIO RIBERY E AMRABAT, HANNO GIOCATO SENZA BERE NE MANGIARE. VITTORIA MANCATA”