VIDEO, Morata segna e esulta nel ricordo di Astori, il bel gesto del giocatore del Chelsea
Il Chelsea ha battuto per 2-1 il Leicester in Fa Cup. A segnare il gol del vantaggio è stato Alvaro Morata che ha dedicato la rete a Davide Astori, esultando con il saluto militare, come fatto dai vio...
A cura di Redazione Labaroviola
21 marzo 2018 19:57
Il Chelsea ha battuto per 2-1 il Leicester in Fa Cup. A segnare il gol del vantaggio è stato Alvaro Morata che ha dedicato la rete a Davide Astori, esultando con il saluto militare, come fatto dai viola sia contro il Torino che contro il Benevento. Ecco il video del gol e dell'omaggio al capitano della Fiorentina: