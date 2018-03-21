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VIDEO, Morata segna e esulta nel ricordo di Astori, il bel gesto del giocatore del Chelsea

Il Chelsea ha battuto per 2-1 il Leicester in Fa Cup. A segnare il gol del vantaggio è stato Alvaro Morata che ha dedicato la rete a Davide Astori, esultando con il saluto militare, come fatto dai vio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 marzo 2018 19:57
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Il Chelsea ha battuto per 2-1 il Leicester in Fa Cup. A segnare il gol del vantaggio è stato Alvaro Morata che ha dedicato la rete a Davide Astori, esultando con il saluto militare, come fatto dai viola sia contro il Torino che contro il Benevento. Ecco il video del gol e dell'omaggio al capitano della Fiorentina:

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