Criscitiello: "Morata e Bernardeschi? Hanno in comune una persona, avvisiamo gli avvocati"

Michele Criscitiello, direttore di TMW, è quantomeno nebuloso in coda al suo editoriale odierno: “Vado di fretta, vi vorrei parlare di Bernardeschi e Morata. Hanno una cosa in comune. Forse una person...

A cura di Redazione Labaroviola 12 giugno 2017 16:52

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