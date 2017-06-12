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Criscitiello: "Morata e Bernardeschi? Hanno in comune una persona, avvisiamo gli avvocati"

Michele Criscitiello, direttore di TMW, è quantomeno nebuloso in coda al suo editoriale odierno: “Vado di fretta, vi vorrei parlare di Bernardeschi e Morata. Hanno una cosa in comune. Forse una person...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2017 16:52
Criscitiello: "Morata e Bernardeschi? Hanno in comune una persona, avvisiamo gli avvocati" -
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Michele Criscitiello, direttore di TMW, è quantomeno nebuloso in coda al suo editoriale odierno: “Vado di fretta, vi vorrei parlare di Bernardeschi e Morata. Hanno una cosa in comune. Forse una persona. Ne parliamo settimana prossima. Avvisiamo gli avvocati. Così hanno il tempo di leggere e registrare”.

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