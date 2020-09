La Juventus prende Morata, domani l’arrivo a Torino. Dzeko bloccato a Roma e Milik a Napoli

Alvaro Morata è atteso domani a Torino, la Juve ha chiuso l’accordo in prestito oneroso (circa 10 milioni) con diritto di riscatto fissato a 45. Era lui, soltanto lui, l’alternativa più credibile a Dzeko, l’Atletico lo libera malgrado una clausola monstre per accogliere Luis Suarez. Morata è atteso a Torino per le visite. Intanto, è previsto un nuovo incontro tra gli agenti di Milik e il Napoli per trovare una soluzione. Con Dzeko sempre più all’interno di un incastro molto complicato. Lo riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito.

