Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato delle vicende di casa Fiorentina a Radio Bruno, queste le sue parole:

‘Contro il Torino abbiamo vinto senza Ribery e con Castrovilli e Chiesa che hanno giocato bene un tempo. Biraghi lo scorso anno ha giocato ad alti livelli perché all’Inter, era quasi obbligato a farlo, bisogna anche dire che Antonio Conte migliora come pochi altri i giocatori dal punto di vista fisico. Adesso si sente più sicuro, non ha sbagliato niente nella prima da titolare.

In difesa non partiranno nè Pezzella e nè Milenkovic, anzi per quello che so io verranno comprati altri due difensori.

Kouamè penso che sia un fenomeno, ha forza e tecnica nelle sue caratteristiche. Chiesa credo che possa restare a questo punto perché in Italia nessuno può comprarlo”

