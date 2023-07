Carnasciali: “Parisi sarebbe acquisto importante. In attacco serve giocatore come Morata”

Daniele Carnasciali ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Parisi? Se dovesse andare in porto sarebbe un acquisto importante perchè finalmente siamo andati a prendere un giocatore dell’Empoli e prima la Fiorentina non l’aveva mai fatto. Ci sono stati dei giocatori importanti passati da Empoli e se questo è l’inizio ben venga.

Priorità sul mercato? La priorità la darei all’attaccante perchè devi andare a prendere un giocatore forte, spendere. Ho fatto l’esempio di Morata perchè devi andare su giocatori di questo calibro, niente scommesse.

Esterni? Il gioco di Italiano è questo e oltre all’attacco io farei un intervento su un difensore veloce dietro. Tolto Ranieri che è concentrato per 90 minuti, gli altri non lo sono ed il gioco di Italiano lo impone. Un difensore veloce può sopperire a queste mancanze. I difensori che ci sono adesso possono rimanere tutti e se ci saranno delle cessioni poi vanno rimpiazzati perchè non si sa se giocheremo la Conference.”

