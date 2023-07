Sousa sicuro: “Parlerò con Dia ma sono certo che rimarrà, la Salernitana ha bisogno dei suoi gol”

L’allenatore della Salernitana, Paulo Sousa, ha parlato così in conferenza stampa del futuro di Boulaye Dia seguito anche dalla Fiorentina:

“Lei ha ribadito la necessità di ripartire dai migliori. Si è confrontato con Dia? Lo farò. Anzitutto voglio dire una cosa sul nostro presidente. Ho scelto la Salernitana 4 mesi fa e adesso perchè credo nel presidente, anche lui vorrebbe la riconferma dei più bravi per essere competitivi e arrivare alla salvezza. Avrò occasione di parlare con Dia, ma anche con tanti altri elementi che sono certo rimarranno per tutta la stagione. Boulayè è un calciatore che ha avuto un infortunio al ginocchio, con annesso intervento, e questo comporterà una attenzione particolare. Questo tipo di situazioni possono comportare infiammazioni, passi indietro nella preparazione e quando si aggregherà alla squadra dovrà essere al top dal punto di vista muscolare. Questi infortuni possono portare a squilibri muscolari, voglio ci sia grande attenzione. Servono i suoi gol per raggiungere la salvezza”. Lo riporta TMW.

