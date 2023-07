Pedullà: “L’Empoli ha accettato l’offerta della Fiorentina per Parisi. Le firme entro pochi giorni”

Una trattativa si chiude quando c’è la quadratura su tutto. Avevano raccontato che per Fabiano Parisi alla Fiorentina tutto si fosse bloccato per via dei bonus. Invece, stanotte vi abbiamo raccontato che non è proprio così, anticipandovi l’intesa tra il club viola e l’Empoli. Confermiamo: 10 milioni più 1 di bonus, offerta accettata. Adesso servono le firme, in giornata ci saranno contatti tra i club, malgrado la tempistica mascherata del direttore sportivo Accardi. Non saranno settimane, ma pochi giorni. La Fiorentina sta ragionando anche sulla blindatura ulteriore di Biraghi (rinnovo fino al 2026) e sul prolungamento con adeguamento, già anticipato, di Ranieri. È possibile che altri club facciano ulteriori sondaggi per Parisi, ma la svolta della notte indirizza il classe 2000 sempre più verso Firenze. Lo scrive Alfredo Pedullà

