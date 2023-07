TMW, il Lecce vuole prendere Venuti a parametro zero. In questi giorni contatti per chiudere

Svincolato dopo l’avventura alla Fiorentina, Lorenzo Venuti può ripartire da un suo ex club. Il Lecce è infatti seriamente interessato a mettere sotto contratto il terzino destro classe ’95 ed è al lavoro per trovare la quadra. Contatti in corso per arrivare a un accordo definitivo già in questi giorni.

Venuti nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia della Fiorentina, collezionando 100 presenze. La maglia del Lecce l’ha invece già indossata nella stagione 2018/19, in Serie B: in quell’occasione, disputò 32 partite realizzando anche tre reti. Lo riporta TMW

