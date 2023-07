Accordo Empoli-Fiorentina per Parisi. 10 milioni più 1 bonus. Oggi incontro decisivo. Biraghi accetta il rinnovo?

Fiorentina ed Empoli hanno trovato la quadra per il trasferimento in viola di Fabiano Parisi. 10 milioni più 1 di bonus, questa è la proposta accettata dall’Empoli nella giornata di ieri. Oggi tra le parti andrà in scena un nuovo incontro per chiudere definitivamente l’accordo tra le parti. Poi si guarderanno il resto degli aspetti. Il primo, non banale, è legato a Biraghi. La società viola proporrà al capitano della Fiorentina un rinnovo di contratto fino al 2026 (l’accordo attuale scade nel 2025), la palla passerà a Biraghi che dovrà scegliere. Il procuratore di Parisi è lo stesso di Biraghi, quindi è importante non partire la stagione, nel caso andasse tutto in porto, con un problema in casa: due titolari nello stesso ruolo con lo stesso agente anche perché Biraghi è il capitano della squadra e quindi non va deligittimato. Pradè vuole chiudere subito questa operazione perché ci sono tante squadre che potrebbero andare su Parisi, dal Torino alla Juventus, ma non sono le uniche. Oggi giornata importante.

Flavio Ognissanti

PEDULLÀ E LA SITUAZIONE CON L’EMPOLI