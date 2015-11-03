Notizie Carnasciali Fiorentina

Carnasciali: "Bene essere usciti. La Fiorentina non riesce a fare una competizione, figuriamoci due".
10 aprile 2026 20:00
Carnasciali: "Vanoli non ha inciso, con questo spirito la Fiorentina non ha possibilità di salvarsi"
10 febbraio 2026 17:04
Carnasciali durissimo: “La Fiorentina gioca senza anima, sembra in campo per obbligo. In questa situazione subentra la paura”
09 febbraio 2026 20:50
Carnasciali: "Bisogna trovare un difensore forte, non comprare tanto per comprare. Servono giocatori pronti"
31 gennaio 2026 17:12
Carnasciali: "Ripartiamo dalle certezze. Gosens è fondamentale per la Viola, ha gol e sostanza"
08 gennaio 2026 14:15
Carnasciali: "Non avrei speso 27 milioni per Piccoli, avevi bisogno di un centrocampista con quei soldi"
13 dicembre 2025 15:34
Carnasciali: "Non vedo leader in questa Fiorentina. Al momento Dzeko è l'unico a metterci la faccia"
04 dicembre 2025 16:16
Carnasciali: “Non voglio sentir dire ‘siamo la Fiorentina, ne verremo fuori’, noi nel ‘93 siamo retrocessi”
02 dicembre 2025 19:18
Carnasciali su Fortini: "Se la sta cavando bene, in una Fiorentina che gira potrebbe rendere ancora di più"
27 novembre 2025 19:20
Carnasciali: “Non c’è il clima del ‘93. Serve uno zoccolo duro italiano. La società inizi a parlare"
06 novembre 2025 09:37
Carnasciali: "L'allenatore da prendere era Sarri, ma non l'hanno voluto. Non leggo ancora il nome del DS"
04 novembre 2025 16:40
Carnasciali: "In Italia i ritardi sugli stadi non sorprendono, la Fiorentina ne paga le conseguenze"
25 ottobre 2025 14:32
Carnasciali difende Pioli: “Ha bisogno di tempo, il mercato non è stato funzionale al suo gioco”
16 settembre 2025 17:06
Carnasciali: "Il mercato dei viola è incompleto, coi soldi di Piccoli prendevo un difensore e un esterno"
04 settembre 2025 19:45
Carnasciali: "La Fiorentina ha fatto bene a rinnovare Palladino, bisogna dare continuità al progetto"
10 maggio 2025 14:59
Carnasciali: "Se tanti giocatori non rendono, la responsabilità è di Palladino che non li mette al loro posto"
17 gennaio 2025 14:21
Carnasciali: "La Fiorentina ha bisogno di un centrocampista che sostituisca Bove perché adesso non ce l'ha"
26 dicembre 2024 20:05
Carnasciali sul mercato viola: "Ogni anno vendiamo i migliori, così non si crescerà mai"
07 settembre 2024 22:36
Carnasciali: "Fallito il salto di qualità sul mercato. Il calo non è colpa di Italiano"
21 febbraio 2024 22:39
Carnasciali: "Un po' di errori in questo mercato. Italiano aveva chiesto un esterno, non una punta"
03 febbraio 2024 14:19
"Cecchi Gori si presentò nel ritiro della Fiorentina con Naomi Campbell, faccia di Ranieri indimenticabile"
02 ottobre 2023 16:26
Carnasciali: "Parisi sarebbe acquisto importante. In attacco serve giocatore come Morata"
10 luglio 2023 18:36
Carnasciali: "Abbiamo fatto molti errori quest'anno, la colpa è anche di Italiano e della sua gestione"
14 giugno 2023 19:11
Carnasciali: "In finale metterei Jovic, anche se forse 10 giorni fa non avrei dato questa risposta"
01 giugno 2023 19:33
Carnasciali su Dodò: "All'inizio non lo riconoscevo ma acquisto giusto. Ai terzini si richiede meno in difesa"
21 marzo 2023 19:49
Carnasciali: "Abbiamo visto il vero Dodò. Adesso gli esterni non sono solo fumo ma anche arrosto"
08 marzo 2023 18:47
"Gli esterni a piede invertito sono prevedibili, gli avversari ti conoscono. Mi auguro si possa cambiare"
18 febbraio 2023 17:20
Carnasciali: "Attacco della Fiorentina deludente ma è un problema presente da tempo"
30 dicembre 2022 18:38
Sentite Carnasciali: "Fiorentina non ha avuto fortuna di avere presidenti per ambire ad obiettivi più alti"
15 dicembre 2022 19:18
Carnasciali: "Stagione tirata, ora calo fisico e mentale della Fiorentina. Ma non sminuiamo Italiano"
28 aprile 2022 22:10
Carnasciali: "Contro la Lazio prova di maturità. Italiano ha cambiato totalmente la Fiorentina"
25 ottobre 2021 09:53
Carnasciali: "Non mi manca il calcio. Ora vado a lavorare e cerco funghi. Venezia? Non una gita"
18 ottobre 2021 14:02
Carnasciali: "Sto con Commisso: offerta della Fiorentina congrua. Pensavo arrivasse la firma"
11 ottobre 2021 22:50
Carnasciali: "Pradè non ha fatto bene. Pioli sapeva lavorare con i giovani, andava tenuto"
15 aprile 2021 14:29
Carnasciali: "Sarri con un progetto importante potrebbe venire alla viola'
23 febbraio 2021 16:30
Carnasciali: "La Fiorentina si è lasciata andare. La società deve intervenire, dei volti vorrebbero essere altrove"
20 gennaio 2021 11:13
Carnasciali: " Vlahovic gioca con timore. Spero che il pareggio con il Sassuolo sia un punto di partenza"
17 dicembre 2020 20:44
Carnasciali: "Vlahovic gioca con timore. Spero che questo punto contro il Sassuolo sia un punto di partenza"
17 dicembre 2020 18:47
Carnasciali: "alcune scelte di Iachini sono discutibili, ma che senso ha cambiare adesso?"
03 novembre 2020 16:48
Carnasciali: "La Fiorentina è stata costruita male ma deve vincere. Montella? Se non ci fosse stato Commisso..."
12 dicembre 2019 20:39
Carnasciali: "Sottil? Ci vuole rispetto, a chi fa così farei una multa da 100.000 euro"
04 dicembre 2019 12:18
Carnasciali: “Mi aspetto che la Fiorentina lavori in prospettiva. E su Chiesa, Llorente e Borja Valero...”
18 luglio 2019 18:04
Carnasciali: "Pioli era felicissimo di Astori, un capitano vero. La squadra reagirà grazie al carattere dell'allenatore"
14 marzo 2018 19:43
Retroscena Carnasciali: "Pioli poteva andare in un club che fa la Champions, ma ha preferito Firenze"
28 novembre 2017 19:14
Carnasciali: "Bruno Gaspar può crescere ed imparare la fase difensiva"
21 settembre 2017 18:15
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