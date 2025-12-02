Carnasciali: “Non voglio sentir dire ‘siamo la Fiorentina, ne verremo fuori’, noi nel ‘93 siamo retrocessi”

L’ex giocatore viola, Daniele Carnasciali, è intervenuto a Radio Bruno per esprimere la sua sul delicato momento in casa Fiorentina: “Alla fine contano i risultati, è inutile fare tutte quelle belle cose se poi il campo non dà risultati. Devi essere intanto consapevole che devi lottare per non retrocedere, perché il più grosso errore è pensare di vincerne una e di farcela, lo stesso errore che facemmo noi nel ‘93.

La differenza sta nel fatto che noi ci ritrovammo alla fine in questa situazione, loro ci si ritrovano oggi. Devono acquisire una mentalità da salvezza, che forse non abbiamo ancora, diversamente da squadre come Verona o Cremonese”.

Su Dodò: “Quando ci sono questi momenti di difficoltà, sono i campioni a tirarti fuori, ma in questa squadra non li vedo, allora l’allenatore può puntare su quei giovani che sono un po’ più spensierati, anche se è l’allenatore che li vede in allenamento. Parisi? Nelle ultime partite ha fatto bene, ma non è lui il giocatore che deve fare gol. Deve essere l’allenatore a dare qualcosa in più, poi c’è anche il mercato di gennaio per beccare qualche giocatore utile. Io non voglio sentir dire ‘siamo la Fiorentina, ne verremo fuori’”.

Sul cambio modulo: “Se gli allenatori continuano con un modulo, magari lo fanno perché non hanno i giocatori per farne un altro. Cambiare modulo non è detto sia la cosa giusta. Col 352 ti dovresti coprire di più, ma bisogno vedere il centrocampo, anche se non è questione di singoli”.