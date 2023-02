“Gli esterni a piede invertito sono prevedibili, gli avversari ti conoscono. Mi auguro si possa cambiare”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Daniele Carnasciali ha così parlato degli esterni a piedi invertito adottati dalla Fiorentina: “Gli esterni a piede invertito non mi fanno impazzire. Non puntano mai l’uomo, non arrivano mai sul fondo e rientrano sempre sul proprio piede per mettere dei palloni quasi mai tesi, di conseguenza ci sono pochi palloni giocabili per le punte. Ormai gli avversari ti conoscono, io mi auguro si possa cambiare”.