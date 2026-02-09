9 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:12

Carnasciali durissimo: "La Fiorentina gioca senza anima, sembra in campo per obbligo. In questa situazione subentra la paura"

Carnasciali durissimo: “La Fiorentina gioca senza anima, sembra in campo per obbligo. In questa situazione subentra la paura”

9 Febbraio · 20:50

Aggiornamento: 9 Febbraio 2026 · 20:52

Questo il pensiero sulla Fiorentina di Daniele Carnasciali a “Palla al centro”, in onda su Radio FirenzeViola: “Ci sono molti errori individuali, Dodò è salito e questo non si fa mai. Vuol dire c’è qualche problema di attenzione e che non sei in grado di gestire la partita. Poi quando sei in zona retrocessione ti subentra la paura. Ora si fa dura perché tutti i risultati li hai avuti contro, però non è che devi fare la corsa sugli altri. Devi guardare quello che fai te”.

Il calendario come lo vede?
“Sento dire che ora abbiamo un calendario semplice, ma noi di semplice non abbiamo niente. E poi l’atteggiamento che vedo è come dire: la domenica sono in campo perché devo giocare. Quasi come un obbligo. Da fuori, la sensazione che hai è questa”.

Siamo ostaggi dello stato d’animo di questi ragazzi?
“Sembrerebbe di sì. Non vorrei che nella loro testa pensino di essere già retrocessi e vogliano trovare la squadra per l’anno prossimo. Sembra quasi una cosa così, ma ripeto: non posso pensare che lo sia davvero”.

