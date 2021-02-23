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Carnasciali: "Sarri con un progetto importante potrebbe venire alla viola'

Ha parlato anche di Sarri alla Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2021 16:30
Carnasciali: "Sarri con un progetto importante potrebbe venire alla viola' -
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REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - JULY 15: Juventus coach Maurizio Sarri during the Serie A match between US Sassuolo and Juventus at Mapei Stadium - Città del Tricolore on July 15, 2020 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juv

Carnasciali ha parlato a Radio Bruno del possibile arrivo del tecnico ex Napoli, Maurizio Sarri, sulla panchina viola per la prossima stagione:

"Il presidente Commisso ha speso, però non sempre chi spende lo fa bene. Sarri con un progetto importante potrebbe venire, bisogna anche dargli una squadra capace di dare soddisfazione al mister. Se i giocatori che ha a disposizione si mettono nell’ottica di idee che possono fare bene ci sta che succeda, servono idee chiare sin dall’inizio però".

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