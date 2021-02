La Lazio ha falsificato i tamponi, nessuna sconfitta a tavolino ma rischia grossa penalizzazione

Nelle scorse settimane la Procura Federale ha mosso diversi capi d’accusa nei confronti della società presieduta da Claudio Lotito. Pubblicati nella nota presente sul sito internet della Figc e che riguardano, in tema Covid, il rispetto e la mancata vigilanza delle norme legate alla materia dei controlli sanitari e delle necessarie comunicazioni alle autorità sanitarie locali competenti. Il quotidiano romano sottolinea come il procuratore sia pronto a chiedere nei confronti della Lazio una penalizzazione di quattro o cinque punti in classifica, con il giudice chiamato a prendere una decisione nell’arco di circa un mese. Non ci sarà invece nessun ko a tavolino contro Juventus e Torino. Una eventuale penalizzazione potrebbe cambiare volto alla graduatoria per quanto riguarda la zona Champions. Una bella notizia per la Fiorentina in chiave salvezza dato che il Torino, in questo caso, non dovrebbe avere la partita vinta a tavolino e quindi accorciare in classifica

