Labaro Viola

Notizie Procura Fiorentina

La Juventus ha chiesto di spostare il processo a Milano, secco rifiuto. Inchiesta resta a Torino

19 dicembre 2022 16:24

I trucchi di Juventus e Napoli per le false plusvalenze. Procura li ha scoperto grazie a Transfermarkt

02 aprile 2022 17:24

La Procura ha deferito Napoli e Juventus per le false plusvalenze. Ci sono anche Empoli, Samp e Genoa

01 aprile 2022 18:26

Bruciati documenti nella sede Juventus per non farli trovare e vedere dalla Guardia di Finanza

26 marzo 2022 14:59

Il retroscena, con la false plusvalenze la Juventus ha coperto 600 milioni di euro di debiti

21 dicembre 2021 21:14

Plusvalenze false? Non è indagata solo la Juventus. Ci sono anche Napoli, Roma e Atalanta

28 novembre 2021 15:40

Juventus accusata di falso in bilancio, Agnelli indagato. Rischio punti di penalizzazione in campionato

27 novembre 2021 11:17

Guardia di Finanza nella sede della Juventus. Agnelli, Nedved e Paratici indagati per falso in bilancio

27 novembre 2021 03:11

Terremoto mondo arbitri, rimborsi economici alterati da società. Indagine della Procura e della Figc

20 maggio 2021 14:49

Nè penalizzazione nè gare perse, solo una multa alla Lazio per il caos tamponi

26 marzo 2021 12:57

La Lazio ha falsificato i tamponi, nessuna sconfitta a tavolino ma rischia grossa penalizzazione

23 febbraio 2021 16:14

Fioretti: "Sarò in aula personalmente a dimostare la verità"

02 febbraio 2021 18:07

Roma-Fiorentina, la Procura Federale ha indagato sulle bestemmie pronunciate nel 2° tempo

27 luglio 2020 11:51

Procura e Lega indagano, scoperto il traffico delle plusvalenze della Juventus. I dettagli

14 marzo 2019 12:20

1 anno di inibizione per illecito per Andrea Agnelli causa il caos biglietti

25 settembre 2017 15:42

Il passaggio di Mati Fernandez al Milan è sotto inchiesta, ma la Fiorentina può stare tranquilla...

11 settembre 2016 10:37

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