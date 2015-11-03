Notizie Procura Fiorentina

La Juventus ha chiesto di spostare il processo a Milano, secco rifiuto. Inchiesta resta a Torino
19 dicembre 2022 16:24
I trucchi di Juventus e Napoli per le false plusvalenze. Procura li ha scoperto grazie a Transfermarkt
02 aprile 2022 17:24
La Procura ha deferito Napoli e Juventus per le false plusvalenze. Ci sono anche Empoli, Samp e Genoa
01 aprile 2022 18:26
Bruciati documenti nella sede Juventus per non farli trovare e vedere dalla Guardia di Finanza
26 marzo 2022 14:59
Il retroscena, con la false plusvalenze la Juventus ha coperto 600 milioni di euro di debiti
21 dicembre 2021 21:14
Plusvalenze false? Non è indagata solo la Juventus. Ci sono anche Napoli, Roma e Atalanta
28 novembre 2021 15:40
Juventus accusata di falso in bilancio, Agnelli indagato. Rischio punti di penalizzazione in campionato
27 novembre 2021 11:17
Guardia di Finanza nella sede della Juventus. Agnelli, Nedved e Paratici indagati per falso in bilancio
27 novembre 2021 03:11
Terremoto mondo arbitri, rimborsi economici alterati da società. Indagine della Procura e della Figc
20 maggio 2021 14:49
Nè penalizzazione nè gare perse, solo una multa alla Lazio per il caos tamponi
26 marzo 2021 12:57
La Lazio ha falsificato i tamponi, nessuna sconfitta a tavolino ma rischia grossa penalizzazione
23 febbraio 2021 16:14
Fioretti: "Sarò in aula personalmente a dimostare la verità"
02 febbraio 2021 18:07
Roma-Fiorentina, la Procura Federale ha indagato sulle bestemmie pronunciate nel 2° tempo
27 luglio 2020 11:51
Procura e Lega indagano, scoperto il traffico delle plusvalenze della Juventus. I dettagli
14 marzo 2019 12:20
1 anno di inibizione per illecito per Andrea Agnelli causa il caos biglietti
25 settembre 2017 15:42
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