La Procura ha deferito Napoli e Juventus per le false plusvalenze. Ci sono anche Empoli, Samp e Genoa

La Procura della Federcalcio ha inoltrato oggi a undici società il deferimento per illecito amministrativo, ci sono Juventus e Napoli

A cura di Redazione Labaroviola 01 aprile 2022 18:26

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