Fioretti: "Sarò in aula personalmente a dimostare la verità"

Francesca Fioretta torna a parlare sui social del caso Astori.

La compagna dell'ex capitano della Fiorentina Davide Astori ha pubblicato un post su Instagram e ha parlato del suo più grande dolore, la sua perdita per sempre nel 4 marzo del 2018 in hotel a Udine.

Queste le sue parole: "In questi anni ho sempre voluto evitare dichiarazioni pubbliche sulla morte di Davide e sul processo in corso. Ho sempre confidato dell'onestà e pulizia che Davide ha dimostrato fuori e dentro il campo che avrebbero portato a risposte altrettanto pulite e oneste. È ancora così, ho ancora fiducia che accada. Leggo in queste ore notizie che non sarebbero dovute essere divulgate. Resto stupita da questo passo così avventato e dal fatto che vengo fornita una divulgazione parziale e contraddittoria di una perizia medica che rappresenta a ogni modo solo una di quelle che dispone la magistratura. Il processo in corso serve per arrivare ad una verità che non sarà consolatoria in ogni caso. L'idea che la morte di Davide potesse essere evitata aumenta persino il dolore. Ma se esisteva anche la più piccola possibilità che avesse avuto ha disposizione un minuto in più, un'ora in più, una vita intera, io credo che quella possibilità dovesse essere esplorata, che lui meritasse di avertela e che tutto ciò che l'ha ostacolata debba venire in ogni caso alla luce. Per lui e per evitare che succeda di nuovo. Nutrivo molti dubbi sull'essere presente di persona ma ora sarò lì in aula a dimostrare la verità che può essere accettata e condivisa".

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