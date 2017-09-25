1 anno di inibizione per illecito per Andrea Agnelli causa il caos biglietti

Alleggerita la pena al presidente bianconero rispetto alla richiesta della Procura per. Ammenda di 300mila euro al club

Un anno di inibizione per il presidente della Juventus Andrea Agnelli, ammenda di 300 mila euro per il club bianconero. È questa la sentenza del Tribunale nazionale della Federcalcio nel processo al massimo dirigente juventino per i rapporti non consentiti con i tifosi ultrà.

Nel processo a porte chiuse nato dall'inchiesta penale "Alto Piemonte", il capo della procura Figc, Giuseppe Pecoraro, aveva richiesto al tribunale federale nazionale l'inibizione de presidente della Juve per due anni e sei mesi più una ammenda di 50mila euro. La Procura aveva inoltre chiesto per la Juventus due gare a porte chiuse, un'ulteriore gara con la curva sud chiusa e 300mila euro di ammenda per responsabilità diretta del club bianconero nell'ambito del processo relativo alla vendita dei biglietti agli ultrà.

(Gazzetta.it)