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1 anno di inibizione per illecito per Andrea Agnelli causa il caos biglietti

Alleggerita la pena al presidente bianconero rispetto alla richiesta della Procura per. Ammenda di 300mila euro al club

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2017 15:42
1 anno di inibizione per illecito per Andrea Agnelli causa il caos biglietti -
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Un anno di inibizione per il presidente della Juventus Andrea Agnelli, ammenda di 300 mila euro per il club bianconero. È questa la sentenza del Tribunale nazionale della Federcalcio nel processo al massimo dirigente juventino per i rapporti non consentiti con i tifosi ultrà.

Nel processo a porte chiuse nato dall'inchiesta penale "Alto Piemonte", il capo della procura Figc, Giuseppe Pecoraro, aveva richiesto al tribunale federale nazionale l'inibizione de presidente della Juve per due anni e sei mesi più una ammenda di 50mila euro. La Procura aveva inoltre chiesto per la Juventus due gare a porte chiuse, un'ulteriore gara con la curva sud chiusa e 300mila euro di ammenda per responsabilità diretta del club bianconero nell'ambito del processo relativo alla vendita dei biglietti agli ultrà.

(Gazzetta.it)

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