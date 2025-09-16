Carnasciali difende Pioli: “Ha bisogno di tempo, il mercato non è stato funzionale al suo gioco”

L’ex difensore viola Carnasciali ha parlato della situazione in casa della Fiorentina, dopo la gara contro il Napoli

L’ex difensore della Fiorentina, Daniele Carnasciali, è intervenuto a Radio Bruno per parlare del momento che sta vivendo la squadra di Pioli: ”Conoscendo Stefano, bisogna dargli tempo, anche se oggi non si è abituati a farlo. Sicuramente su di lui ci sono delle pressioni, e ci si aspetta di più. Credo, comunque, che sia stato sbagliato il mercato, dato che gli sono stati presi dei giocatori non funzionali al suo gioco che prevede la costruzione da dietro. Ha bisogno di tempo per trovare le soluzioni che uno come lui saprà fare”.

Sulla possibilità della difesa a quattro: “Bisogna mettersi nell’ordine di idee che chi gioca lì deve spingere, ma deve anche saper difendere, e, se sei intelligente, capisci subito come difendere a quattro. Comuzzo? Ha fatto delle buone prestazioni, è il classico calciatore che segue l’attaccante di riferimento, ma bisogna cambiare le proprie caratteristiche all’occorrenza. Vive un momento difficile anche per le pressioni che gli sono state messe, per cui sembrava essere il difensore più forte d’Italia”.