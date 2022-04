Carnasciali: “Stagione tirata, ora calo fisico e mentale della Fiorentina. Ma non sminuiamo Italiano”

Daniele Carnasciali, ex difensore Viola, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio dopo la brutta sconfitta della Fiorentina contro l’Udinese. Ecco le sue parole: “Dopo una stagione tirata e dopo la bella vittoria di Napoli, forse i viola si sono un po’ seduti. Ma nell’arco di un campionato ci possono essere difficoltà. Per me rimane un ottimo campionato. Non è ancora finito e ci sono partite difficili, ma può dire ancora la sua per l’Europa. Il calo mentale e fisico può esserci stato. Ci sta nell’arco di una stagione, forse la vittoria di Napoli li ha fatti sentire troppo bravi. Italiano? Sminuire il suo lavoro di quest’anno sarebbe molto ingeneroso. La Fiorentina quest’anno ha avuto un calo solo in questi ultimi giorni. È vero che la squadra segna di meno rispetto a quando c’era Vlahovic, ma per esempio ne aveva fatti tre contro il Napoli. Prenderne quattro dall’Udinese è segno di un calo psicologico. Italiano è da poco in Serie A e deve ancora imparare a gestire questi momenti di difficoltà”.

