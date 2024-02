Carnasciali: “Un po’ di errori in questo mercato. Italiano aveva chiesto un esterno, non una punta”

L’ex difensore Daniele Carnasciali ha commentato il mercato di riparazione della Fiorentina. Le sue parole ai microfoni di Radio Serie A:

“Un po’ di errori in questo mercato. Mi fa strano che l’allenatore avesse chiesto un esterno e la società ha preso una punta. Oltretutto, con tutto il rispetto per Belotti, hai preso un giocatore in prestito secco in un reparto in cui erano stati spesi diversi soldi solo pochi mesi fa su Beltran e Nzola. Fossi stato i dirigenti avrei difeso l’investimento in attacco, prendendo un esterno. Mi è piaciuta invece l’operazione Faraoni, affiancato a Kayode che aveva iniziato benissimo il campionato poi ha avuto un fisiologico calo fisico e mentale”

