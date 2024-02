Sport Mediaset rivela: “Spunta Sarri-Fiorentina per il dopo Italiano, sarebbe un ritorno a casa”

Non più limpidi i rapporti fra Maurizio Sarri e la Lazio di Claudio Lotito, questo sin dalla scorsa estate per delle divisioni sugli obiettivi di mercato. Il futuro del tecnico toscano è tutto fuorché prevedibile, poiché sono scarse le probabilità di un’eventuale permanenza sulla panchina del club della capitale. Una pista indicata è certamente quella del suo passaggio al Milan, ai saluti con Stefano Pioli, anche se è nota la pole di Antonio Conte come suo sostituto, di ritorno dopo la pausa; ben più fattibile, invece, è il suo approdo a Firenze, qualora Vincenzo Italiano decidesse di salutare tutti e andarsene. Sarebbe un ritorno a casa per Maurizio Sarri, essendo a pochi chilometri dalla sua Figline Valdarno. Lo riporta Sport Mediaset.

LEGGI ANCHE: ALTRA PROVA NEGATIVA PER NZOLA