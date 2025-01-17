Carnasciali: "Se tanti giocatori non rendono, la responsabilità è di Palladino che non li mette al loro posto"

L'ex difensore viola ha commentato i temi più caldi legati alla situazione in casa Fiorentina con i problemi attuali

A Radio Bruno, l'ex difensore viola Daniele Carnasciali è intervenuto per parlare dei temi più caldi di casa Fiorentina: "Per me Palladino ha delle colpe perché é lui che mette i giocatori in campo e se loro non rendono, ha delle responsabilità evidenti come nei casi di Pongracic, Gudmundsson e Colpani. Non si possono essere dimenticati come giocavano a calcio a Lecce, Genova o Monza, per me sta al tecnico metterli nelle migliori condizioni per giocare. Inoltre, da quando c'è stato il problema di Bove, la Fiorentina non ha più avuto centrocampo. Va bene che è un'assenza importante, però una soluzione si poteva trovare da subito, invece hai perso clamorosamente equilibrio anche perché non lo puoi sostituire con Sottil. Deve essere pure lui a chiedere giocatori per la sua idea di calcio."

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