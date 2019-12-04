Carnasciali: "Sottil? Ci vuole rispetto, a chi fa così farei una multa da 100.000 euro"

L'ex viola Carnasciali ha parlato a Radio Sportiva: "Reazione di Sottil? Deve avere più rispetto quando c’è un cambio. Fossi l’allenatore il primo discorso che faccio è: chi fa una cosa del genere pre...

A cura di Redazione Labaroviola 04 dicembre 2019 12:18

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