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Carnasciali: "Sottil? Ci vuole rispetto, a chi fa così farei una multa da 100.000 euro"

L'ex viola Carnasciali ha parlato a Radio Sportiva: "Reazione di Sottil? Deve avere più rispetto quando c’è un cambio. Fossi l’allenatore il primo discorso che faccio è: chi fa una cosa del genere pre...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2019 12:18
Carnasciali: "Sottil? Ci vuole rispetto, a chi fa così farei una multa da 100.000 euro" -
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L'ex viola Carnasciali ha parlato a Radio Sportiva: "Reazione di Sottil? Deve avere più rispetto quando c’è un cambio. Fossi l’allenatore il primo discorso che faccio è: chi fa una cosa del genere prende una multa di 100 mila euro. Ibrahimovic alla Fiorentina? Magari! Anche se ha l’età che ha, sposta gli equilibri. Penso che vada al Milan ma se dovesse venire a Firenze ben venga".

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