Carnasciali: "La Fiorentina ha bisogno di un centrocampista che sostituisca Bove perché adesso non ce l'ha"

L'ex difensore viola ha parlato oggi dei temi più importanti legati al club gigliato in questo momento delicato

A Radio Sportiva ha parlato l'ex difensore viola Daniele Carnasciali che ha commentato il momento viola attuale: "Purtroppo l'episodio di Bove ha scosso l'ambiente sia a livello umano che sportivo perché era ottimo come giocatore di copertura e faceva un lavoro enorme per la squadra. Senza di lui, diversi equilibri vengono meno soprattutto perché non c'è un sostituto naturale dato che nessuno ha le sue caratteristiche in rosa. A questo brutto episodio bisogna aggiungere il calo fisico di alcuni interpreti quali Kean e non ci sono riserve all'altezza che possano sopperire alle mancanze dei titolari. Adesso ci sono sfide toste dove davvero bisogna cambiare musica sennò diventa dura. "

Sul mercato:" Andrei a prendere un giocatore simile a Bove perché non ce l'abbiamo e ci serve come il pane. Lo sa Palladino e lo sa la dirigenza, per questo mi aspetto un colpo in quella zona di campo, mentre ora il tecnico deve inventarsi qualcosa di diverso, quindi, prima ci sta fare qualche errore per trovare la formula corretta."

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