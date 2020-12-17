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Carnasciali: " Vlahovic gioca con timore. Spero che il pareggio con il Sassuolo sia un punto di partenza"

Daniele Carnasciali, ex giocatore Viola, ha parlato situazione attuale in casa Viola ai microfono di Radio Sportiva

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2020 20:44
Carnasciali: " Vlahovic gioca con timore. Spero che il pareggio con il Sassuolo sia un punto di partenza" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©&#xfe0f;
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Carnasciali: " Vlahovic gioca con timore. Spero che il pareggio con il Sassuolo sia un punto di partenza"

Daniele Carnasciali, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue parole:

"Ieri sera gli uomini di Prandelli non mi sono dispiaciuti. Da parte di Vlahovic e Bonaventura ho visto passi in avanti anche se il serbo, secondo me, gioca sempre con un po' di timore. Spero che il pareggio contro il Sassuolo sia un punto di partenza. Ancora resta il problema del gol però. Cutrone e Kouamè quando entrano devono trovare lo spunto giusto".

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