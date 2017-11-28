Retroscena Carnasciali: "Pioli poteva andare in un club che fa la Champions, ma ha preferito Firenze"
L'ex difensore viola Daniele Carnasciali ha svelato un retroscena concernente Stefano Pioli ai microfoni di Radio Bruno: "Stefano poteva andare ad allenare un club del nord Europa che fa la Champions,...
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2017 19:14
L'ex difensore viola Daniele Carnasciali ha svelato un retroscena concernente Stefano Pioli ai microfoni di Radio Bruno: "Stefano poteva andare ad allenare un club del nord Europa che fa la Champions, ma quando ha chiamato la Fiorentina non ha avuto dubbi sulla scelta da fare. Mi spiace vedere che alla Fiorentina manca la programmazione che c'è in altre squadre. Terzini? Invece di spendere 2-3 milioni per ciascuno, bastava prenderne uno solo e spendere di più".