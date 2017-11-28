Giudice Sportivo: inibizione e ammenda per Igli Tare, per De Rossi due giornate di squalifica

Sono state da poco ufficializzate le decisioni prese dal Giudice Sportivo al termine della 14ª giornata di campionato. L'episodio che più ha fatto discutere è senza dubbio l'espulsione di Daniele De R...

A cura di Redazione Labaroviola 28 novembre 2017 19:40

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