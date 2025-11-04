Carnasciali: “L’allenatore da prendere era Sarri, ma non l’hanno voluto. Non leggo ancora il nome del DS”

Daniele Carnasciali, ex viola dal 1992 al 1997, è intervenuto a RadioFirenzeViola. Ecco le sue parole: “Non mi sarei mai immaginato questa situazione ma sfido chiunque a dire il contrario però è successo. Quindi dobbiamo resettare tutto però mi sembra che a Firenze i problemi si tenda a non risolverli. E’ andato via Pradè in maniera tardiva, poi Pioli, però non leggo ancora il nome del direttore sportivo. Abbiamo visto che quelli che c’erano prima o non sono capaci o non hanno fatto bene a Firenze. Bisogna prendere un direttore sportivo che sia in grado di risollevare le sorti della Fiorentina e poi prendere l’allenatore. Se a Firenze si continua a fare ognuno come vuole continueremo ad avere difficoltà. L’allenatore da prendere era Maurizio Sarri, ma non l’hanno voluto prendere. Può arrivare chiunque, ma se la società rimane questa, i problemi rimarranno”.

Su Pioli: “Non so i rapporti che c’erano con i giocatori, però ho visto che un calciatore ha messo like al post sull’esonero di Pioli. Forse Pioli non ha saputo gestire determinate situazioni, ma ripeto, l’allenatore è stato lasciato solo alle prime difficoltà, cosa che non deve mai succedere. L’allenatore deve sentire sempre le spalle coperte dalla società. Qui è mancata soprattutto la società, ma le responsabilità sono anche dell’allenatore e dei giocatori”.

Aggiunge: “Se ne va un allenatore che non ha mai incontrato il Presidente così come anche Palladino. Sarri voleva parlare con Commisso ma non gli è stato fatto fare. Non sono cose normali, una proprietà deve parlare con tutti. Ora si capisce perché ci sono dei problemi a Firenze. I problemi sono anche questi qui. Non è un caso che al Milan sono andati via Maldini e Massara e poi la società è andata in difficoltà. Se non c’è prima una società forte e in grado di gestire le difficoltà, poi ti ritrovi come è oggi la Fiorentina”.

Conclude: “Faccio una domanda io: chi li prende questi allenatori? Io non do giudizi sui direttori che non conosco come Goretti. Una linea però va data. Prima va detto: “Goretti è il nuovo ds e poi sarà lui a scegliere l’allenatore”. C’è chi si deve prendere la responsabilità della scelta, reputando che quell’allenatore possa mandare avanti i giocatori con certe caratteristiche. Se il direttore è Goretti deve scegliere l’allenatore che esalti le caratteristiche dei giocatori che hai, cosa che non è riuscita a Pioli. Kean, che ha fatto 19 goal, ora non può essere solo a due. Il gioco di Pioli magari non era per Kean e allora serve un allenatore che sappia sfruttare i giocatori che si ha e che oramai sono quelli. Poi hai speso 90 milioni, sono tanti, quindi devi farli rendere”.