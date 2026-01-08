Carnasciali: "Ripartiamo dalle certezze. Gosens è fondamentale per la Viola, ha gol e sostanza"

Le parole dell'ex terzino della Fiorentina, Daniele Carnasciali, a seguito del pareggio Viola contro la Lazio

L'ex terzino Viola, Daniele Carnasciali, ha parlato a Radio FirenzeViola. Le sue parole: "Sei andato in vantaggio al 88° e potevi pensare di portarti tre punti che sarebbero stati fondamentali. Dall'altra, se guardi la prestazione il primo tempo è stato complicato. Poi hai reagito e sei andato in vantaggio, cosa che non succedeva nelle partite precedenti. 15/20 giorni fa questa partita l'avresti persa. La reazione c'è stata, diamo continuità ai risultati, però restano ancora alcuni problemi. Non conosco il motivo per cui Kean non abbia giocato".

Aggiunge: "Non ci posiamo permettere di lasciare fuori uno come Kean. Lo stesso vale per Gosens, che è stato infortunato. Lui oltre ad avere la sostanza ha anche dei gol. Ripartiamo da Fagioli. Dobbiamo ripartire dalle certezze: De Gea, che sembra ritornato quello dello scorso anno, Gosens, Fagioli, Kean, Dodo. Queste sono le certezze che dovrebbero aiutarti a venirne fuori. Poi c'è il mercato di gennaio e speriamo di azzeccare qualche colpo".

Su Brescianini: "Mi piace. Forse ha avuto problemi all’Atalanta perché aveva tanti giocatori bravi davanti. Potrebbe essere un giocatore utile in quella parte di campo, così come lo potrebbe essere Solomon. Può saltare l'uomo e creare superiorità. Sono tutti giocatori utili per la causa della Fiorentina in questo momento. Ora siamo a due punti dalla salvezza".