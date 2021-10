Carnasciali: “Sto con Commisso: offerta della Fiorentina congrua. Pensavo arrivasse la firma”

Daniele Carnasciali, dirigente sportivo ed ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

VLAHOVIC “Mi dispiace perché pensavo che l’offerta della Fiorentina fosse congrua e adeguata. Speravo che il ragazzo accettasse questo rinnovo. Magari lo cercano squadre più ambiziose che poi alla fine potrebbero dargli gli stessi soldi ma, appunto, con obiettivi diversi. Fossi la Fiorentina proverei a monetizzare subito a gennaio per poi trovare un sostituto valido che possa garantire gli stessi gol di Vlahovic. E forse non basterebbe neanche trovare solo un attaccante“.

ITALIANO: “A lui si può dire poco. Davanti c’è solo Vlahovic e per forza deve continuare con lui e dire che va tutto bene, ma per me non va assolutamente tutto bene. Ai miei tempi quando si doveva rinnovare l’ultima parola era sempre quella del calciatore. Adesso mi sembra che alla fine il calciatore non sa niente fino alla fine e che a decidere siano soltanto i procuratori. Questa è la sensazione dall’esterno. Io questa volta sono dalla parte di Commisso. Hanno fatto tutto per trattenerlo“.

SECONDO TEMPO “La Fiorentina ha una buona organizzazione di gioco. Ma quando in rosa non hai 15-16 titolari alla fine è dura fare tutti i 90 minuti ai ritmi che impone la Fiorentina ad inizio gara. Non si possono tenere quei ritmi per tutta la partita. E quando cali fisicamente non hai i cambi giusti da poter fare“.

