Carnasciali: “Abbiamo visto il vero Dodò. Adesso gli esterni non sono solo fumo ma anche arrosto”

Daniele Carnasciali è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Merito dell’allenatore per quanto riguarda gli attaccanti? La mano dell’allenatore c’è ma non è che da una partita ad un’ altra cambia qualcosa: sono i giocatori che hanno cambiato mentalità. Gli esterni non sono solo fumo ma adesso anche arrosto.

Dodò? Abbiamo visto il vero Dodò perchè quello dello Shakthar veniva da una squadra forte e aveva delle qualità. Adesso mi aspetto un cambio di passo e continuità da molti altri giocatori come Ikonè: lo possono fare perchè stiamo lottando per obiettivi importanti.”

