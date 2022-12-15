Sentite Carnasciali: "Fiorentina non ha avuto fortuna di avere presidenti per ambire ad obiettivi più alti"

In casa Fiorentina il problema è il gol. L'attaccante forte purtroppo lo devi pagare, difficile trovare uno che ottenga gli stessi risultati con un prezzo giusto. Avevamo Vlahovic e tanti altri che non siamo stati capaci di tenere

Daniele Carnasciali, ex Fiorentina, ha parlato ai microfoni di TMW della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

Che seconda parte di campionato si aspetta da Fiorentina?

"Difficile dirlo. Speriamo torni bello carico Amrabat, che aveva già fatto vedere dei miglioramenti con la Fiorentina nell'ultimo periodo. Si parlava di cessione in estata, invece ora si è rivisto quello di Verona. Si vede che è un giocatore importante. Mi preoccupa che abbia fatto un bel Mondiale, perché giocatori così forti non riusciamo a trattenerli."

Difficile quindi competere con altri club per altri traguardi?

"Parlando di Fiorentina, è stato venduto Vlahovic, non credo che sia un problema vendere Amrabat. Ma non è solo Commisso, anche con la presidenza precedente. Purtroppo la Fiorentina non ha avuto la fortuna di avere presidenti capaci di far crescere la squadra e farla lottare per obiettivi più alti. Finita l'era Cecchi Gori abbiamo visto poco lottare per grandi traguardi".

IL PARERE DI BUCCHIONI SU JULIAN ALVAREZ

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