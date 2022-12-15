Bucchioni parla del mancato acquisto di Alvarez: "Un giocatore tra City e Fiorentina cosa sceglie?"

Alvarez è andato in una squadra fantastica che gli dà molti più soldi

Enzo Bucchioni si è soffermato anche sul gioiellino dell'Argentina Julian Alvarez che prima di trasferirsi al Manchester City era stato accostato alla Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

"Rimpianto Alvarez? Se un giocatore deve decidere tra Manchester City o Fiorentina dove va? Bisogna essere realistici, il calcio è questo. Se vuoi prendere un giocatore del genere devi arrivare per primo. Non ho nessun rimpianto, speriamo che lo scouting sia stato potenziato in questi mesi."

ALVAREZ RIMPIANTO PER LA FIORENTINA?

https://www.labaroviola.com/gazzetta-scrive-alvarez-piaceva-anche-alla-fiorentina-cosi-non-va-serve-avere-piu-coraggio/195860/