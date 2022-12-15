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Gazzetta scrive: "Alvarez piaceva anche alla Fiorentina. Così non va, serve avere più coraggio"

Alvarez da tempo era nel mirino della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2022 10:44
Gazzetta scrive: "Alvarez piaceva anche alla Fiorentina. Così non va, serve avere più coraggio" -
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Gazzetta scrive: "Alvarez piaceva anche alla Fiorentina. Così non va, serve avere più coraggio"

La Gazzetta dello Sport stamani in edicola parla di Julian Alvarez: "A come Alvarez: per il nostro massimo campionato, il 9 dell’Argentina non ha niente di misterioso. Il giovane attaccante era nel mirino di Inter, Milan e Fiorentina sin da gennaio scorso. È l’ulteriore dimostrazione che i club italiani non perdono tempo a corteggiare e poi trattare improbabili talenti, ma sanno in ogni caso individuare profili interessanti".

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