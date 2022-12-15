Gazzetta scrive: "Alvarez piaceva anche alla Fiorentina. Così non va, serve avere più coraggio"

Alvarez da tempo era nel mirino della Fiorentina

La Gazzetta dello Sport stamani in edicola parla di Julian Alvarez: "A come Alvarez: per il nostro massimo campionato, il 9 dell’Argentina non ha niente di misterioso. Il giovane attaccante era nel mirino di Inter, Milan e Fiorentina sin da gennaio scorso. È l’ulteriore dimostrazione che i club italiani non perdono tempo a corteggiare e poi trattare improbabili talenti, ma sanno in ogni caso individuare profili interessanti".

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