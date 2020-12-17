Carnasciali: "Vlahovic gioca con timore. Spero che questo punto contro il Sassuolo sia un punto di partenza"
Le parole di Carnasciali
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2020 18:47
"Non mi è dispiaciuta la Fiorentina ieri - ha detto Daniele Carnasciali, ex giocatore viola a Radio Sportiva - Passi in avanti da parte di Dusan Vlahovic e Giacomo "Jack" Bonaventura. Il serbo gioca sempre con un po' di timore. Spero che questo punto contro il Sassuolo sia un punto di partenza, vive ancora il problema gol".
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