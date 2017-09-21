Carnasciali: "Bruno Gaspar può crescere ed imparare la fase difensiva"
Daniele Carnasciali giudica le potenzialità di difesa ed attacco della Fiorentina.
L'ex terzino destro della Fiorentina Daniele Carnasciali ha così commentato la partita di ieri sera a Lady Radio:
"A Torino contro la Juventus ci può stare di perdere, è una Fiorentina giovane che ha bisogno ancora di tempo. Ieri ho visto i bianconeri un po’ in difficoltà, l’unica disattenzione è stata quella di Bruno Gaspar in occasione del gol (Laurini stava giocando bene, è uscito perchè infortunato).
Il terzino portoghese ha attitudini maggiormente offensive che difensive, ma è un giocatore che può imparare a difendere, ha margini di miglioramento. Se uno si applica ed ha voglia di crescere, può apprendere anche la fase difensiva.
Piuttosto è in avanti che non riusciamo ad essere incisivi, Simeone non si rende pericoloso abbastanza".